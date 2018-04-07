Донской уступил Мельцеру в КД, Россия лишилась шанса сыграть в плей-офф

Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от австрийца Юргена Мельцера в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса в трёх партиях — 3:6, 6:3, 3:6. В последнем гейме у Евгения был двойной брейк-пойнт, но реализовать его он не сумел.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Донской выполнил 8 эйсов и использовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Мельцера 7 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок у теннисистов не было.

Таким образом, счёт в матче Россия — Австрия теперь 1-3. Это означает, что Россия потерпела поражение в матче, а Австрия пробилась в плей-офф Мировой группы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.