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Донской уступил Мельцеру в КД, Россия лишилась шанса сыграть в плей-офф

Донской уступил Мельцеру в КД, Россия лишилась шанса сыграть в плей-офф
Теннис / Кубок Дэвиса

Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от австрийца Юргена Мельцера в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса в трёх партиях — 3:6, 6:3, 3:6. В последнем гейме у Евгения был двойной брейк-пойнт, но реализовать его он не сумел.

Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. Донской выполнил 8 эйсов и использовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Мельцера 7 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных ошибок у теннисистов не было.

Таким образом, счёт в матче Россия — Австрия теперь 1-3. Это означает, что Россия потерпела поражение в матче, а Австрия пробилась в плей-офф Мировой группы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Кубок Дэвиса. Группа 1 — Европа/Африка 2018. 2-й раунд
07 апреля 2018 года, суббота. 15:30 МСК
Евгений
Донской
Юрген
Мельцер
3:6 6:3 3:6
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