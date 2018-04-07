Кастрюля Хачанова и указания Тарпищева. Фото второго дня Кубка Дэвиса

7 апреля в Москве на Малой спортивной арене «Лужники» россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов в парном матче противостояния второго раунда первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса со сборной Австрии уступили Юргену Мельцеру и Филиппу Освальду со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

Россиянин Евгений Донской потерпел поражение от австрийца Юргена Мельцера в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса в трёх партиях — 3:6, 6:3, 3:6.

Фоторепортаж с матчей второго дня Кубка Дэвиса подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Александром Сафоновым.