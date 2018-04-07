Додиг и Мектич принесли Хорватии второе очко в матче Кубка Дэвиса с Казахстаном

Сборная Хорватии вышла вперёд в домашнем матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана. В парной игре Иван Додиг и Никола Мектич добились победы над Тимуром Хабибулиным и Александром Недовесовым — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.



Теннисисты провели на корте три часа. Хорваты выполнили 7 эйсов, допустили 4 двойные ошибки, 39 раз пробили навылет, сделали 26 невынужденных ошибок и использовали 6 брейк-пойнтов из 14. На счету дуэта из Казахстана 1 подача навылет, 5 двойных, 47 «виннеров», 34 невынужденные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



Накануне Марин Чилич разгромил Дмитрия Попко, а Борна Чорич проиграл Михаилу Кукушкину. В воскресенье эти теннисисты должны поменяться соперниками, если не произойдёт замен.

Кубок Дэвиса. Рафаэль Надаль выходит на арену для корриды, где ему уложили грунт Надаль на арене для корриды поборется за рекорд Кубка Дэвиса, а сборная России во главе с Рублёвым оспорит с австрийцами место в элите.