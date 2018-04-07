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Додиг и Мектич принесли Хорватии второе очко в матче Кубка Дэвиса с Казахстаном

Додиг и Мектич принесли Хорватии второе очко в матче Кубка Дэвиса с Казахстаном
Теннис / Кубок Дэвиса

Сборная Хорватии вышла вперёд в домашнем матче четвертьфинала Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана. В парной игре Иван Додиг и Никола Мектич добились победы над Тимуром Хабибулиным и Александром Недовесовым — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте три часа. Хорваты выполнили 7 эйсов, допустили 4 двойные ошибки, 39 раз пробили навылет, сделали 26 невынужденных ошибок и использовали 6 брейк-пойнтов из 14. На счету дуэта из Казахстана 1 подача навылет, 5 двойных, 47 «виннеров», 34 невынужденные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Накануне Марин Чилич разгромил Дмитрия Попко, а Борна Чорич проиграл Михаилу Кукушкину. В воскресенье эти теннисисты должны поменяться соперниками, если не произойдёт замен.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
07 апреля 2018 года, суббота. 16:00 МСК
Иван
Додиг
Никола
Мектич
Тимур
Хабибулин
Александр
Недовесов
6:7 6:4 6:4 6:2
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