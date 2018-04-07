Кафельников: ностальгия по Кафельникову и Сафину у кого-нибудь есть в КД?

Российский теннисист Евгений Кафельников, комментируя поражение сборной России от команды Австрии (1:3) в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса, напомнил времена, когда сам играл на этом турнире в команде с Маратом Сафиным.

«Нда уж… Ностальгия по Кафельникову и Сафину у кого-нибудь есть в Кубке Дэвиса?» — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».

Сафин, Кафельников и Михаил Южный в 2002 году выиграли Кубок Дэвиса, обыграв в финале Францию (3:2). В 1994 и 1995 годах сборная России с Кафельниковым в составе уступила в финале Швеции и США соответственно.