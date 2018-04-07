Турсунов: не сказал бы, что мы отдали матч, это соперники очень хорошо сыграли

Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года российский теннисист Дмитрий Турсунов прокомментировал поражение России от Австрии (1:3) в матче первой евро-африканской группы турнира. В решающем матче Евгений Донской потерпел поражение от Юргена Мельцера — 3:6, 6:3, 3:6.

«Самому выйти на корт мне не хотелось. Я видел, как ощущал себя Мельцер, и понимал, через что он проходил. Мне кажется, в матче с ним Женьке Донскому не хватило немножко опыта. Где можно было чуть-чуть поддавить, он сыграл немножко мягковато — в силу того что играл с давлением, что ему нужно обязательно выиграть этот матч. Юрген, конечно, отыграл решающие очки очень активно. Любой короткий мяч в третьем сете он использовал, чтобы выйти к сетке, сокращать розыгрыши. К сожалению, очень удачно у него всё складывалось. Конечно, хотелось бы, чтобы где-то он ошибся. Был момент в последнем гейме на 15:40. Конечно, со стороны можно сказать: «А чего не принял?» Но было такое сумасшедшее давление. Просто я его прекрасно понимаю: как хочется в этот момент сыграть в корт. Просто не удалось, к тому же учитывая, какой опытный Юрген, какие у него были результаты в прошлом. Тот факт, что он не играл достаточно много по времени, — мне кажется, он лукавит. Наверняка он тренировался, играл какие-то матчи. Посмотрите, как он здорово сегодня отыграл. И в паре они сыграли с Освальдом практически безупречно. Конечно, обидно, но я бы не сказал, что мы отдали свой матч. Просто соперники очень хорошо сыграли.

По поводу какого-то иного порядка выхода игроков на матчи замечу, что обычно легче всего рассуждать сразу после того, как что-то произошло. При разборе матча после его завершения, думаю, никто не совершает ошибок. В такой ситуации не совсем было понятно. Мне кажется, Андрей Рублёв был смущён своей игрой. Он вроде бы хорошо играет, высоко стоит по рейтингу, но сейчас у него неудачная полоса в одиночке. Выпускать его после поражения в паре? Неизвестно, как бы он сыграл. Думаю, выбор стоял между Кареном Хачановым и Женей Донским. Здесь очень сложно ответить за игроков. Женя был готов играть. В принципе, он хорошо играл. Думаю, что никто не ожидал, что выйдет играть Юрген. Все думали, что матч сыграет Офнер. Плюс в зале немного легче играть с игрой Юргена, с его физическим состоянием. Всё-таки это полегче, чем если бы они играли в Майами при плюс 35. Сейчас, взглянув на весь расклад матча, было бы замечательно вернуть обратно пятисетовый формат. Но если бы он был, то Юрген бы точно не вышел. Не думаю, что он бы выдержал 6 сетов, которые надо было бы сыграть как минимум», — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Донской уступил Мельцеру в КД, Россия лишилась шанса сыграть в плей-офф