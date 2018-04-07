Хачанов — о матче с Беларусью: каждый соперник тяжёлый, как видите

Карен Хачанов считает, что России достался непростой соперник в матче за право остаться в первой евро-африканской группе Кубка Дэвиса. В сентябре россияне сыграют со сборной Беларуси.

«Мы тренировались с Ивашко на протяжении этих лет, хорошо его знаем, можно сказать, дружим. Он прогрессирует, номер один сейчас в Беларуси, хорошо играет. Ещё у них Егор Герасимов может тоже очень прилично играть. Ему немножко не повезло последние два года из-за травм. В паре у них есть Макс Мирный. Все его отлично знают. Каждый соперник тяжёлый, как видите. Но пока мы об этом не думаем. Впереди ещё около полугода», — сказал Хачанов, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.