Медведев: проиграли — бывает, но мы будем стараться дальше выигрывать

Даниил Медведев принёс сборной России единственное очко в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса с Австрией (1:3). Свою первую в карьере победу за национальную команду Медведев вынужден был комментировать уже после поражения сборной, так как накануне его пресс-конференция была отменена.

«Вчера своей победе я был, естественно, рад. Я показал хороший теннис, а соперник не показал ничего хорошего. В любом случае рад, что сумел победить, — мало ли какие матчи бывают. Это первая победа за сборную, при своих трибунах, дома. Может, не полный стадион был, но люди были, поддерживали, поэтому приятно.

Жаль, что в итоге не получилось выиграть у австрийцев, но атмосфера в команде отличная, все друг друга поддерживают. Проиграли. Бывает. Но мы будем стараться дальше выигрывать и не проигрывать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Медведев разгромил Офнера и сравнял счёт в матче КД Россия — Австрия