Турсунов: потихоньку учусь вместе с тем, кого тренирую

Российский теннисист Дмитрий Турсунов, не так давно вошедший в тренерский штаб Елены Весниной, рассказал о том, как складывается его тренерская карьера.

«О моей тренерской карьере судить пока сложно. Я потихоньку учусь вместе с тем, кого тренирую. Сложно об этом судить, ведь если игрок побеждает, то, вроде, и я молодец. А если проиграет, то всегда можно сказать, что меня не послушались. Главное, не забывать, что есть две стороны и не думать, что ты знаешь всё. Приходится анализировать не только игроку, но и тренеру – может, он где-то неправильно донёс или не вовремя сказал. Здесь нет универсального рецепта. Но в любом случае, мне нравится помогать, подсказывать. Но вопрос не только в том, готов ли я что-то дать, но и готов ли тот человек принять эту информацию. И никто толком не знает, какая информация правильная. Мне, допустим, кажется, что я правильно что-то говорю, а игрок со своей колокольни видит всё по-другому.

Понятно, что Лена долгое время ездила по турнирам с папой, поэтому папа может донести до неё какие-то вещи, которые посторонний человек не может. И даже не только на матче, но и на тренировке я иногда подойду ему что-то подскажу. А он уже примет решение – подсказать ей или нет. Всё-таки он знает её характер получше, чем я. Вместо того, чтобы конфликтовать, лучше я донесу какую-то информацию до него, а он её переварит и передаст ей своими словами. Здесь очень важно взаимопонимание и отношение между людьми.

Не тянет ли самого на корт? То, как я себя чувствую, когда двигаюсь во время игры, совсем не тянет. Пару дней назад мы потренировались с Костей Кравчуком – мне очень тяжело. Какие-то удары присутствуют, а двигаться вообще невозможно. А теннис без ног – это очень сложно.

Дальнейшие планы? Сейчас под вопросом Ханты-Мансийск (матч Кубка Федерации Россия – Латвия. – Прим. «Чемпионата») – летим или не летим. А после этого будем обсуждать, что делать дальше: продолжаем или надо что-то поменять. Я далеко не заглядываю. Главное, чтобы ей было комфортно. Так что этот вопрос больше к ней, а не ко мне. Я буду с удовольствием и дальше помогать, пока у неё есть желание получать помощь», — сказал Турсунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.