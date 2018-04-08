Хромачёва вышла во второй круг квалификации на турнире в Боготе

Российская теннисистка Ирина Хромачёва вышла во второй, финальный раунд квалификации на турнире в Боготе. В стартовом матче Хромачёва (10-я сеяная в квалификации) в двух сетах обыграла Лулу Сан из Швейцарии, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 6 минут. Хромачёва реализовала четыре брейк-пойнта из 10 и пять раз ошиблась на подаче. Сан подала один эйс, совершила 12 двойных ошибок и один раз взяла подачу соперницы.

За выход в основную сетку Хромачёва сыграет с гречанкой Валентини Грамматикопулу.