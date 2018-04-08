Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC 223
Матч-центр:
Главная / Теннис / WTA /

Мугуруса уверенно победила Богдан и поспорит с Бабош за титул в Монтеррее

Мугуруса уверенно победила Богдан и поспорит с Бабош за титул в Монтеррее
Теннис / WTA

ИспанкаГарбинье Мугуруса (1) стала финалисткой соревнований в Монтеррее (Мексика), победив румынку Ану Богдан (6) в двух партиях — 6:0, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Экс первая ракетка мира трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Богдан 4 эйса, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За титул Мугуруса поспорит с венгеркой Тимей Бабош. Четвёртая сеяная в первом полуфинале победила американку Сачию Викери со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

Монтеррей 2018. 1/2 финала
08 апреля 2018 года, воскресенье. 00:00 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Ана
Богдан
6:0 7:5
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент