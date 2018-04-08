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Харрисон и Сок вывели сборную США в полуфинал Кубка Дэвиса

Харрисон и Сок вывели сборную США в полуфинал Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Сборная США стала первой командой, вышедшей в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса — 2018. После побед Джона Иснера и Сэма Куэрри над Йорисом Де Лором и Рубеном Бемельмансом соответственно американцы завоевали третье очко в парном матче — Райан Харрисон и Джек Сок победили Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4.

Теннисисты провели на корте ровно три часа. Сок и Харрисон выполнили 7 эйсов, допустили 5 двойных ошибок, 44 раза пробили навылет и использовали 1 брейк-пойнт из 8. На счету бельгийской пары 7 подач навылет, 8 эйсов, 33 «виннера» и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В полуфинале сборная США сыграет либо с Хорватией, либо с Казахстаном. Этот матч пройдёт 14 — 16 сентября.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
08 апреля 2018 года, воскресенье. 00:10 МСК
Райан
Харрисон
Джек
Сок
Сандер
Жилле
Йоран
Флиген
5:7 7:6 7:6 6:4
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