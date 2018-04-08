Харрисон и Сок вывели сборную США в полуфинал Кубка Дэвиса

Сборная США стала первой командой, вышедшей в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса — 2018. После побед Джона Иснера и Сэма Куэрри над Йорисом Де Лором и Рубеном Бемельмансом соответственно американцы завоевали третье очко в парном матче — Райан Харрисон и Джек Сок победили Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4.



Теннисисты провели на корте ровно три часа. Сок и Харрисон выполнили 7 эйсов, допустили 5 двойных ошибок, 44 раза пробили навылет и использовали 1 брейк-пойнт из 8. На счету бельгийской пары 7 подач навылет, 8 эйсов, 33 «виннера» и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



В полуфинале сборная США сыграет либо с Хорватией, либо с Казахстаном. Этот матч пройдёт 14 — 16 сентября.