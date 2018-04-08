Родина и Дуке-Марино проиграли в полуфинале турнира в Монтерре в парном разряде

Россиянка Евгения Родина и колумбийка Мариана Дуке-Марино не сумели выйти в финал турнира в Монтеррее в парном разряде. В полуфинальном матче последних в этой части сезона соревнований на харде Родина и Дуке-Марино легко проиграли британке Наоми Броэди и испанке Саре Соррибес-Тормо — 3:6, 1:6.



Теннисистки провели на корте 50 минут. Броэди и Соррибес-Тормо трижды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали все 4 заработанных брейк-пойнта — по два в каждой партии. Родина и Дуке-Марино сделали 1 эйс, 2 двойные ошибки и упустили свой единственный брейк-пойнт.



За титул британка и испанка поспорят с американкой Дезайре Кравчик и мексиканкой Гильяной Олмос (WC).