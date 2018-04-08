Видеообзор победы Харрисона и Сока в парном матче с бельгийцами в Кубке Дэвиса

Сборная США победила команду Бельгии со счётом 3-0 в четвертьфинале Мировой группы Кубка Дэвиса. Вчера, 7 апреля, американцы Райан Харрисон и Джек Сок в парной встрече оказались сильнее бельгийцев Сандера Жилле и Йорана Флигена со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:3), 6:4.

Таким образом, сборная США впервые с 2012 года дошла до полуфинала соревнований. За выход в финал американцы поспорят либо с хорватами, либо с казахстанцами.

Посмотреть видеообзор парного матча США — Бельгия можно на «Чемпионате».