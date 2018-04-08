Мугуруса: мы с Бабош впервые сыграли в 12 лет, так что отлично знаем друг друга

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая в полуфинале турнира в Монтеррее румынку Ану Богдан со счётом 6:0, 7:5, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я хорошо провела первый сет, а соперница много ошибалась. Но во второй партии она сыграла так, как я от неё ожидала. Ана здорово била по мячу и играла очень агрессивно. Я рада, что смогла справиться с ситуацией и завершить матч в свою пользу в двух сетах.

Что касается финала с Бабош, то мы играли очень часто. Первый раз мы с ней встретились в 12-летнем возрасте. Мы отлично знаем друг друга. Хотя последний раз я играла с ней несколько лет назад, мы часто тренируемся вместе, так что знаем, кто как играет. Думаю, это будет интересный матч", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.