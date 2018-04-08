В Марракеше состоялась жеребьёвка турнира АТР-250, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля. Лидер посева испанец Альберт Римос-Виньолас в первом круге сыграет с местным обладателем «уайлд-кард» Амином Ахудой.

Второй номер посева получил британец Кайл Эдмунд, который начнёт борьбу за трофей поединком с чехом Иржи Веселы.

Россияне в основную сетку не попали, однако Алексей Ватутин (5) выступит в квалификации, где его первым соперником станет испанец Энрике Лопес-Перес.

Посмотреть основную сетку полностью можно на «Чемпионате».