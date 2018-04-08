Видеообзор побед Мугурусы и Бабош в полуфиналах турнира в Монтеррее

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) в полуфинале турнира WТА в Монтеррее переиграла румынку Ану Богдан (6) со счётом 6:0, 7:5.

За шестой титул в карьере и первый в нынешнем сезоне Гарбинье поспорит с венгеркой Тимей Бабош (4), которая одержала волевую победу над американкой Сачией Викери (7) со счётом 1:6, 6:2, 6:2. В активе Бабош на данный момент три трофея, причём первый она завоевала в 2012 году именно в Монтеррее. Кроме того, Тимя уже выигрывала соревнования в 2018 году, став лучшей на турнире в Тайбэе.