Блинкова сыграет с Осорио-Серрано, Родина встретится с Линетт в Боготе

В Боготе состоялась жеребьёвка турнира WТА, который пройдёт на грунте с 9 по 15 апреля. Первой ракеткой соревнований стала немка Татьяна Мария, занимающая 61-е место в рейтинге WТА. В первом круге Татьяна сыграет с испанкой Джорджиной Гарсия-Перес.

Россиянка Анна Блинкова за выход во второй круг поспорит с местной обладательницей «уайлд-кард» Марией-Камилой Осорио-Серрано. Евгения Родина в стартовом поединке встретится с полькой Магдой Линетт (2).

Посмотреть основную сетку турнира в Боготе полностью можно на «Чемпионате».