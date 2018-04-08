Аргентина без дель Потро победила Чили и сыграет в плей-офф Мировой группы КД

В Южной Америке состоялись матчи второго раунда первой группы региональной зоны Америка Кубка Дэвиса. Команда Аргентины взяла верх над чилийцами со счётом 3-2. В первый игровой день Николас Джарри одолел Николаса Киккера — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, а Диего Шварцман оказался сильнее Кристиана Гарина — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:2.

В решающий день матча чилийцы вышли вперёд после победы Джарри и Ханса Подлипника-Кастильо в паре над Максимо Гонсалесом и Гидо Пельей — 6:7 (7:9), 7:5, 6:3, однако затем Шварцман переиграл Джарри — 6:4, 6:4, а Пелья одолел Гарина — 6:3, 7:6 (7:3).

Таким образом, победители Кубка Дэвиса — 2016 получили право сыграть в плей-офф Мировой группы турнира.