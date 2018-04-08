Бабош: невероятно слышать, как полный стадион скандирует твоё имя

Венгерка Тимя Бабош после победы над американкой Сачией Викери со счётом 1:6, 6:2, 6:2 в полуфинале турнира в Монтеррее прокомментировала свой результат.

«Сачия в превосходной форме, и здорово играла в первом сете, а я начала матч плохо. После первого сета я сказала себе, что надо продолжать бороться за каждое очко и ждать свои возможности. И я смогла воспользоваться первой же из них. Рада, что мне удалось найти способ добиться победы и выйти в финал.

Мне нравится играть в Монтеррее. У меня тут много болельщиков, и именно здесь я завоевала свой первый титул. Невероятно слышать, как полный стадион скандирует твоё имя. Я очень рада, что вновь вышла в финал и с нетерпением жду решающего поединка", — приводит слова Бабош официальный сайт WТА.