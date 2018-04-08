Джокович тренируется с братом Марко в академии Пепе Имаза в Марбелье

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович вернулся в Европу после отдыха с семьёй в Доминиканской Республике и приступил к подготовке к грунтовому сезону. Новак тренируется вместе со своим младшим братом Марко в Академии Пепе Имаза в Марбелье (Испания).

Напомним, что Джокович в конце марта прекратил сотрудничество с Андре Агасси и Радеком Штепанеком. Сейчас он работает без постоянного тренера. Возвращение Новака на корт планируется на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.

Посмотреть фотографию можно на странице Джоковича в сети «Твиттер».