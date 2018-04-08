Хьюитт: ITF, вы серьёзно? Вы хотите убить неповторимую атмосферу Кубка Дэвиса

Капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса, экс-первая ракетка мира, двукратный чемпион Кубка Дэвиса Ллейтон Хьюитт раскритиковал Международную федерацию тенниса за намерение изменить формат командных соревнований. С 2019 года все матчи Мировой группы будут проводиться в ноябре в одном месте.

«ITF, вы серьёзно? Вы пытаетесь убить домашние и выездные матчи, пятисетовые встречи и неповторимую атмосферу. Это и делает особенными матчи за свою страну. Гордость. Страсть. Голосую против», — написал Хьюитт на своей странице в сети «Твиттер».