Капитан сборной Германии: привет Хэггерти. Это и есть Кубок Дэвиса

Капитан сборной Германии в Кубке Дэвиса Михаэль Кольманн после парной встречи четвертьфинала Мировой группы турнира, в котором Тим Пуэц и Ян-Леннард Штруфф за 4 часа 40 минут одолели Фелисьяно и Марка Лопесов, иронично отозвался о планах Международной федерации тенниса изменить формат соревнований, упомянув президента организации Дэвида Хэггерти. С 2019 года все матчи Мировой группы будут проводиться в ноябре в одном месте.

«Привет Дэвиду Хэггерти. Это и есть Кубок Дэвиса», — приводит слова Кольманна Tennis World.

Поддержал Михаэля и известный бельгийский теннисист Стив Дарси, который написал на своей странице в сети «Твиттер»: «Отличный призыв!».