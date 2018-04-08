Шюттлер: турнир в Женеве с радостью примет Джоковича

Директор турнира в Женеве Райнер Шюттлер не исключил, что в соревнованиях примет участи 12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович.

«Наша задача — собрать максимально сильный состав участников, и я уверен, что нам это удастся. У нас уже есть подтверждение от игрока топ-10 Давида Гоффена и мы хотим добавить как минимум одного представителя топ-20. Что касается Джоковича, то всё возможно. Если он посчитает необходимым сыграть здесь, то мы с радостью его примем», — приводит слова Шюттлера Tribune de Geneve.