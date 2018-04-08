Риччи-Битти: больше всего Кубку Дэвиса повредили изменения в календаре в 2009-м

Франческо Риччи-Битти, возглавлявший Международную федерацию тенниса (ITF) с 1999 по 2015 год, поделился мнением по поводу Кубка Дэвиса. Напомним, что нынешнее руководство ITF планирует с 2019 года проводить все матчи Мировой группы Кубка Дэвиса в ноябре в одном месте.



«Думаю, самым болезненным ударом для Кубка Дэвиса стали изменения в календаре мужского тура, произошедшие в 2009 году. ATP уверил нас, что всё будет в порядке — они прислали подписанное большинством игроков топ-20 письмо о планах играть в Кубке Дэвиса на неделях после турниров „Большого шлема“. На деле всё оказалось иначе, потому что топ-игрокам было слишком тяжело после двухнедельных выступлений на „Шлемах“. ITF ни в коем случае не следовало соглашаться на это предложение.



Больше всего я жалею о том, что мы не инвестировали деньги в развитие Кубка Дэвиса в тех объёмах, в каких должны были — особенно с учётом большого роста призовых на „Шлемах“ и турнирах ATP. Также меня расстраивает то, что Австралия финансово поддерживает Кубок Лэйвера, а не Кубок Дэвиса, несмотря не важную роль последнего в том числе в истории австралийского тенниса. Я вижу, как рьяно текущий формат розыгрыша Кубка Дэвиса защищает их капитан, Ллейтон Хьюитт — но, очевидно, руководство их федерации придерживается иного мнения», — сказал Риччи Битти в интервью L'Equipe.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира! 118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!