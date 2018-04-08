Пуи вывел Францию в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Фоньини

Люка Пуи вывел сборную Франции в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса — 2018, одержав победу над итальянцем Фабио Фоньини в четырёх партиях — 2:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:3.

Поединок продолжался 3 часа 1 минуту. Пуи 7 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок, сделал 25 «виннеров», 59 невынужденных ошибок и использовал 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Фоньини 1 эйс, 3 двойные, 39 ударов навылет, 87 невынужденных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

За выход в финал действующие обладатели трофея сразятся либо с Испанией, либо с Германией. Вне зависимости от того, кто станет соперником французов, они сыграют дома. Это противостояние состоится 14 — 16 сентября, сразу после завершения US Open.