Эверт: Лендл мог бы пригодиться Джоковичу для работы до седьмого пота

Легендарная американская теннисистка Крис Эверт высказала мнение по поводу того, кто мог бы тренировать серба Новака Джоковича, который недавно уволил работавших с ним американца Андре Агасси и чеха Радека Штепанека.



«Думаю, он мог бы вновь нанять Мариана Вайду или Бориса Беккера и добавить ещё одного супертренера. Пожалуй, ему стоит вернуться к старой доброй работе до седьмого пота… И кто может быть более хорош в этом, чем Иван Лендл? Просто мысли вслух», — приводит слова Эверт Tennis World USA.

Напомним, что Лендл дважды становился тренером британца Энди Маррея и помог ему сначала стать олимпийским чемпионом и впервые победить на турнире «Большого шлема», а затем занять первую строчку рейтинг-листа.