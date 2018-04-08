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Эверт: Лендл мог бы пригодиться Джоковичу для работы до седьмого пота

Эверт: Лендл мог бы пригодиться Джоковичу для работы до седьмого пота
Теннис / ATP

Легендарная американская теннисистка Крис Эверт высказала мнение по поводу того, кто мог бы тренировать серба Новака Джоковича, который недавно уволил работавших с ним американца Андре Агасси и чеха Радека Штепанека.

«Думаю, он мог бы вновь нанять Мариана Вайду или Бориса Беккера и добавить ещё одного супертренера. Пожалуй, ему стоит вернуться к старой доброй работе до седьмого пота… И кто может быть более хорош в этом, чем Иван Лендл? Просто мысли вслух», — приводит слова Эверт Tennis World USA.

Напомним, что Лендл дважды становился тренером британца Энди Маррея и помог ему сначала стать олимпийским чемпионом и впервые победить на турнире «Большого шлема», а затем занять первую строчку рейтинг-листа.

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