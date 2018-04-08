Ватутин уверенно победил Лопес-Переса на старте квалификации Марракеша

Россиянин Алексей Ватутин (5) вышел в финал квалификации турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко), уверенно победив испанца Энрике Лопес-Переса — 6:3, 6:2. Для Ватутина, травмировавшегося в середине февраля, это первая победа после возвращения на корт.



Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. Ватутин трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал все четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Лопес-Переса 5 эйсов, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в основную сетку Ватутин поспорит либо с австралийцем Алексом Де Минором (2), либо с французом Джоффри Бланкано (WC).