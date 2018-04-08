Кузнецова сыграет с Бартель в первом круге турнира в Лугано

Состоялась жеребьёвка женского турнира категории International в Лугано (Швейцария), матчи основной сетки которого состоятся с 9 по 15 апреля. Первой сеяной стала француженка Кристина Младенович, которая в стартовом матче сыграет с пока неизвестной соперницей из квалификации. Во втором круге она может встретиться либо с ещё одной победительницей отборочных соревнований, либо с немкой Лаурой Зигемунд, которой почти год назад проиграла в финале турнира в Штутгарте на тай-брейке третьей партии.



Из россиянок в основную сетку попала только Светлана Кузнецова, которая изначально не подавала заявку на участие и в связи с этим попросила «уайлд-кард», получив одновременно и пятый номер посева. Первой соперницей Светланы станет немка Мона Бартель. В случае успешного выступления в четвертьфинале она может встретиться со второй сеяной, бельгийкой Элисе Мертенс.



Отметим, что в квалификации Лугано играет ещё одна россиянка — Вероника Кудерметова. Её первая соперница — немка Антония Лоттнер.

Посмотреть основную сетку турнира можно на «Чемпионате».