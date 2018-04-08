Кудерметова с матчбола проиграла Лоттнер в квалификации турнира в Лугано

Россиянка Вероника Кудерметова в упорной борьбе проиграла немке Антонии Лоттнер (6) в первом раунде квалификации турнира категории International в Лугано (Швейцария) — 6:4, 5:7, 4:6. В 10-м гейме второй партии у Вероники был матчбол на приёме.



Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Лоттнер выполнила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Кудерметовой 9 подач навылет, 4 двойные и 4 реализованных брейк-пойнта из 14.



Соперницей Лоттнер в борьбе за выход в основную сетку станет её соотечественница Тамара Корпач (11).