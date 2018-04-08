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Ноа: стоит признать, что удача была на стороне сборной Франции

Ноа: стоит признать, что удача была на стороне сборной Франции
Теннис / Кубок Дэвиса

Капитан сборной Франции Янник Ноа поделился впечатлениями от победы своей команды над Италией в четвертьфинале Кубка Дэвиса. В четвёртом матче Люка Пуи нанёс поражение Фабио Фоньини со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:3.

«Я очень горжусь командой. Приятно, что нам удалось одержать победу, особенно с учётом того, каким напряжённым получился последний поединок. В третьей партии всё решалось на тай-брейке, и я думаю, что нам немного повезло. Впрочем, везёт сильнейшим, поэтому мы довольны, что удача оказалась на нашей стороне», — приводит слова Ноа официальный сайт Кубка Дэвиса.

За выход в финал действующие обладатели трофея сразятся либо с Испанией, либо с Германией. Вне зависимости от того, кто станет соперником французов, они сыграют дома. Это противостояние состоится 14-16 сентября, сразу после завершения US Open.

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Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
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