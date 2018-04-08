Крофт: соперники Джоковича чувствуют, что он уязвим, что они могут победить

Бывшая первая ракетка Великобритании и известный теннисный эксперт Аннабель Крофт оценила негативные последствия потери формы сербом Новаком Джоковичем, который в этом сезоне проиграл три одиночных матча подряд.



«Если начинаешь сомневаться в себе и другие игроки чувствуют это, то они становятся увереннее, когда играют с тобой. Так что это меч с остриём с обоих концов — с одной стороны, ты играешь ниже своего уровня, с другой, все остальные чувствуют, что ты уязвим, что они могут победить тебя.



Перед возвращением на корт в Индиан-Уэллсе Новак говорил о своём бэкхенде, о том, что он всегда был основой его игры, — но сейчас именно этот удар зачастую его подводит», — приводит слова Крофт Tennis World USA.

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