Пуи: сделаем всё, чтобы защитить прошлогодний титул

Французский теннисист Люка Пуи поделился эмоциями после победы над итальянцем Фабио Фоньини (2:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:3) в матче Кубка Дэвиса. Этот результат позволил французам пробиться в полуфинал Мировой группы.



«У меня великолепные эмоции. Перед тем как приехать в Италию, мы понимали, что нас ждёт сложная баталия. Сборная Франции приложила максимальные усилия и сумела выйти в следующий раунд турнира. Постараемся сделать всё, чтобы защитить свой титул», — приводит слова Пуи пресс-служба Кубка Дэвиса.



Сборная Франции является действующим победителем турнира. Она обыграла итальянцев на выезде впервые с 1927 года. В полуфинале французы встретятся либо с Испанией, либо с Германией.

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