Иванишевич: Джокович должен был пропустить турнир в Индиан-Уэллсе

Победитель Уимблдона-2001 Горан Иванишевич считает, что серб Новак Джокович не должен был форсировать возвращение в строй.



«Прежде всего мне кажется, что Джокович слишком рано вернулся в строй. На мой взгляд, Новак должен был пропустить турнир в Индиан-Уэллсе. Я слышал, что он изменил вес ракеток после операции на локте, а это не всегда является позитивным знаком. Что касается его сотрудничества с Агасси, то я не думал, что оно продлится долго», — сказал Иванишевич в интервью Vijesti.



Джокович провёл два матча в одиночном разряде после операции на локте и потерпел два поражения. В Индиан-Уэллсе он проиграл японцу Таро Дэниэлу, а в Майами — французу Бенуа Пэру.

Собрать себя по кусочкам. Дель Потро есть что посоветовать Джоковичу Джокович начинает с нуля после травмы, а перенёсший 4 операции дель Потро возвращается на пик формы. У Хуан-Мартина есть рецепт для Новака.