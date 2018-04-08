Надаль: я доволен тем, как провёл матч с А. Зверевым

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:1, 6:4, 6:4 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.



«Это была непростая игра, но я очень рад, что сумел одержать победу, которая важна и для меня, и для команды. Первый сет получился фантастическим, особенно если принять во внимание статус поединка. Я доволен уровнем своей игры. Приятно играть на глазах у собственных болельщиков. Фанаты создали уникальную атмосферу», — цитирует Надаля пресс-служба Кубка Дэвиса.



Лидер рейтинга ATP провёл свой второй матч после травмы бедра, из-за которой ему пришлось пропустить турниры в Акапулько, Индиан-Уэллсе и Майами.

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