Беккер: люди забывают, насколько молод Кирьос, у него всё впереди

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Борис Беккер считает, что в скором времени на лидирующие позиции в мужском теннисе выйдут молодые спортсмены.



«Мне кажется, что скоро на авансцену выйдут молодые ребята. Это всего лишь вопрос времени. Мне очень нравится Ник Кирьос. Люди забывают, насколько он молод, а ведь парню всего 22 года. В мужском туре есть несколько интересных теннисистов, способных ярко проявить себе в будущем», — сказал Беккер в интервью DW.



В этом сезоне Кирьос завоевал титул на турнире в Брисбене. Кроме того, он добрался до стадии четвёртого круга на Australian Open и на «Мастерсе» в Майами.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.