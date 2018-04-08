Сизикова вышла в финал квалификации турнира в Боготе

Российская теннисистка Яна Сизикова вышла в финал квалификационного раунда грунтового турнира в Боготе (Колумбия). Спортсменка, занимающая 425-е место в рейтинге WTA, переиграла представительницу Австрии Джулию Грабнер (11) со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).



Теннисистки провели на корте 2 часа и 3 минуты. Обе спортсменки допустили по 14 двойных ошибок, у Грабнер 1 эйс, Сизикова обошлась без подач навылет.



За выход в основную сетку турнира Сизикова сыграет с представительницей Австралии Лизетт Кабрерой, которая получила в квалификационном раунде второй номер посева.