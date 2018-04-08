Иснер, Андерсон, Гоффен и Нисикори выступят на турнире в Вашингтоне

Три теннисиста, представляющие первую десятку рейтинга ATP, выступят на турнире в Вашингтоне, который пройдёт с 28 июля по 5 августа, информирует пресс-служба турнира.



Американец Джон Иснер постарается завоевать первый титул в столице США, до этого он проигрывал в трёх финалах. Представитель ЮАР Кевин Андерсон в прошлом году добрался в Вашингтоне до финала, а бельгиец Давид Гоффен играл на этих соревнованиях только в 2013 году и уступил во втором круге. Кроме того, в столицу США приедет японец Кей Нисикори, который завоевал титул в 2015 году.



Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который пока не подтвердил своё участие в соревнованиях.