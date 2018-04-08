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Феррер обыграл Кольшрайбера в пятичасовом матче и вывел Испанию в полуфинал КД

Феррер обыграл Кольшрайбера в пятичасовом матче и вывел Испанию в полуфинал КД
Теннис / ATP

Испанский теннисист Давид Феррер одержал тяжелейшую победу над немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 в решающем поединке четвертьфинала Кубка Дэвиса. Таким образом, 36-летний спортсмен принёс своей стране третье, победное, очко.

Теннисисты провели на корте 4 часа и 55 минут. На счету Феррера 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14, испанец обошёлся без подач навылет. Кольшрайбер выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и упустил 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Испании встретится с французами, которые ранее нанесли поражение сборной Италии.

Кубок Дэвиса. Мировая группа 2018. 1/4 финала
08 апреля 2018 года, воскресенье. 15:00 МСК
Давид
Феррер
Филипп
Кольшрайбер
7:6 3:6 7:6 4:6 7:5
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