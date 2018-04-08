Феррер обыграл Кольшрайбера в пятичасовом матче и вывел Испанию в полуфинал КД

Испанский теннисист Давид Феррер одержал тяжелейшую победу над немцем Филиппом Кольшрайбером со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5 в решающем поединке четвертьфинала Кубка Дэвиса. Таким образом, 36-летний спортсмен принёс своей стране третье, победное, очко.



Теннисисты провели на корте 4 часа и 55 минут. На счету Феррера 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14, испанец обошёлся без подач навылет. Кольшрайбер выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и упустил 11 брейк-пойнтов.



В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Испании встретится с французами, которые ранее нанесли поражение сборной Италии.