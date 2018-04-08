Бертенс сломила сопротивление Кис и вышла в финал турнира в Чарльстоне

Представительница Нидерландов Кики Бертенс пробилась в финал грунтового турнира категории Premier в Чарльстоне. 12-я ракетка соревнований обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).



Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут. Бертенс выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. Статистика американки — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.



В решающем поединке Кис встретится либо с немкой Юлией Гёргес (5), либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (8).