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Бертенс сломила сопротивление Кис и вышла в финал турнира в Чарльстоне

Бертенс сломила сопротивление Кис и вышла в финал турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Представительница Нидерландов Кики Бертенс пробилась в финал грунтового турнира категории Premier в Чарльстоне. 12-я ракетка соревнований обыграла представительницу США Мэдисон Кис со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут. Бертенс выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. Статистика американки — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.

В решающем поединке Кис встретится либо с немкой Юлией Гёргес (5), либо с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (8).

Чарльстон 2018. 1/2 финала
08 апреля 2018 года, воскресенье. 17:30 МСК
Кики
Бертенс
Мэдисон
Кис
6:4 6:7 7:6
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