Моресмо: как можно думать об изменении формата Кубка Дэвиса после таких матчей?

Бывшая французская теннисистка, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Амели Моресмо поделилась мнением о реформировании Кубка Дэвиса. Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что с 2019 года все матчи Мировой группы будут проводиться в ноябре в одном месте.



«Я посмотрела матчи Кубка Дэвиса Италия – Франция и Испания – Германия. Как ITF может думать о радикальном изменении подобного формата турнира? Вы можете представить Кубок Дэвиса без матчей в этих странах? Корректировки – да, полная смена формата – нет!» — написала Моресмо на своей странице в сети «Твиттер».

Француженка подкрепила своё сообщение хештегом #деньги деньги.