Феррер: это незабываемый день, спасибо капитану сборной за доверие

Испанский теннисист Давид Феррер стал главным героем четвертьфинального матча Кубка Дэвиса с Германией. В решающем поединке Феррер обыграл в пяти сетах Филиппа Кольшрайбера – 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:4), 4:6, 7:5. Матч продолжался 4 часа и 55 минут.



«Это незабываемый день. Не знаю, как мне удалось одержать победу. Я рад, что принёс команде победное очко в решающем поединке престижного соревнования. Хочу поблагодарить всю команду за поддержку и тренера – за оказанное доверие. Это была невероятно сложная игра», — приводит слова Феррера Marca.



В полуфинале турнира сборная Испании сыграет с Францией.