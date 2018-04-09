Джокович готовится к грунтовому сезону под руководством бывшего тренера

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович продолжает подготовку к грунтовому сезону.
Новак тренируется вместе со своим младшим братом Марко в Академии Пепе Имаза в Марбелье (Испания). Он занимается вместе с Мариано Вайдой, который был тренером Джоковича с 2006 по 2017 год, информирует журналист Саша Озмо.
Напомним, что Джокович в конце марта прекратил сотрудничество с Андре Агасси и Радеком Штепанеком. Возвращение Новака на корт планируется на турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Джокович провёл два матча после операции на локте и потерпел два поражения.
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