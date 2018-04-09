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Бертенс разгромила Гёргес в финале турнира в Чарльстоне

Бертенс разгромила Гёргес в финале турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Голландка Кики Бертенс (12) завоевала титул на турнире категории Premier в Чарльстоне (США), разгромив в финале немку Юлию Гёргес (5) — 6:2, 6:1. В связи с дождями обе теннисистки в воскресенье играли и полуфинальные матчи, где Бертенс выиграла на тай-брейке третьего сета, а Гёргес — в двух партиях.

Финал продлился 58 минут. Бертенс ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Гёргес 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Для Кики это пятый титул WTA в одиночном разряде и первый в нынешнем сезоне.

Чарльстон 2018. Финал
09 апреля 2018 года, понедельник. 00:00 МСК
Кики
Бертенс
Юлия
Гёргес
6:2 6:1
Дарья Касаткина защищает в Чарльстоне свой единственный титул
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