Бертенс разгромила Гёргес в финале турнира в Чарльстоне

Голландка Кики Бертенс (12) завоевала титул на турнире категории Premier в Чарльстоне (США), разгромив в финале немку Юлию Гёргес (5) — 6:2, 6:1. В связи с дождями обе теннисистки в воскресенье играли и полуфинальные матчи, где Бертенс выиграла на тай-брейке третьего сета, а Гёргес — в двух партиях.



Финал продлился 58 минут. Бертенс ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Гёргес 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Для Кики это пятый титул WTA в одиночном разряде и первый в нынешнем сезоне.