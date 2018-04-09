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Мугуруса стала чемпионкой турнира в Монтеррее, одержав волевую победу над Бабош

Мугуруса стала чемпионкой турнира в Монтеррее, одержав волевую победу над Бабош
Теннис / WTA

Испанка Гарбинье Мугуруса (1) завоевала титул на последнем турнире на харде в зимне-весенней части сезона — в Монтеррее (Мексика). В финальном матче третья ракетка мира одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош (4) — 3:6, 6:4, 6:3. Бабош вела с брейком и в начале второго сета, но Мугурусе удалось быстро отыграться.

Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. Мугуруса выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Бабош 9 эйсов, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Это шестой титул Мугурусы в одиночном разряде на турнирах WTA. Свою предыдущую победу она одержала в Цинциннати — 2017.

Посмотреть видеозапись концовки матча можно в официальном «твиттере» WTA.

Монтеррей 2018. Финал
09 апреля 2018 года, понедельник. 00:30 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Тимя
Бабош
3:6 6:4 6:3
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