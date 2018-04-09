Бертенс: рано проиграв в Майами, я получила время на физическую подготовку

Голландка Кики Бертенс прокомментировала завоевание титула на грунтовом турнире категории Premier в Чарльстоне.



«Я очень много работала в этом году. На харде я тоже выступила неплохо, впервые вышла в третий раунд Australian Open. Этот результат меня очень порадовал. Потом мне немного не повезло — я заболела и кашляла так сильно, что повредила ребро, которое беспокоило меня примерно полтора месяца. Я перестала ощущать последствия этого повреждения только в Индиан-Уэллсе. И там, и в Майами я проиграла рано, и это, конечно, нельзя назвать позитивным моментом. С другой стороны, это дало мне много времени на то, чтобы заняться физической подготовкой, так что в физическом плане я сейчас намного сильнее, чем в последние месяцы. Безусловно, это помогло мне победить в Чарльстоне, и это важно для всего грунтового сезона», — приводит слова Бертенс WTA Insider.

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