Касаткина опустилась на 14-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 9 апреля россиянка Дарья Касаткина опустилась на 14-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 9 апреля
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8140.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6790.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6065.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5630.
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5307.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4730.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4615.
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4276.
9 (9). Слоан Стивенс (США) — 3938.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3271.
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14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2570...
27 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1700...
29 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1612...
32 (32). Екатерина Макарова (Россия) — 1380…
42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257.
43 (42). Елена Веснина (Россия) — 1175...
81 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) — 764...
99 (98). Екатерина Александрова (Россия) — 649.