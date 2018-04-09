Медведев поднялся на 48-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 9 апреля россиянин Даниил Медведев поднялся на 48-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 9 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 4985.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110.
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35 (35). Андрей Рублёв (Россия) — 1378...
40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 984...
85 (85). Евгений Донской (Россия) — 660...
96 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.