Ватутин опустился на 113-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP россиянин Алексей Ватутин опустился на 113-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 9 апреля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
2 (2). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2120.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 1470.
4 (4). Чхун Хён (Южная Корея) — 1280.
5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1070.
6 (6). Джон Иснер (США) — 1040.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 925.
8 (8). Диего Шварцман (Аргентина) — 825.
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 815.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 805.
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24 (24). Даниил Медведев (Россия) — 487.
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 485...
33 (33). Андрей Рублёв (Россия) — 395...
67 (67). Евгений Донской (Россия) — 262...
113 (111). Алексей Ватутин (Россия) — 159.