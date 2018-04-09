Тюрнев опустился на 35-ю позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Евгений Тюрнев опустился на 35-ю строчку в чемпионской гонке U21. Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой четвёртую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 9 апреля

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 925.

2 (2). Фрэнсис Тиафо (США) — 413.

3 (3). Тейлор Фритц (США) — 396.

4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 395.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 364.

6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 229.

8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 190.

9 (9). Майкл Ммо (США) — 155.

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 140....

31 (31). Роман Сафиуллин (Россия) — 44...

35 (34). Евгений Тюрнев (Россия) — 39.