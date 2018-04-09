Тюрнев опустился на 35-ю позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Евгений Тюрнев опустился на 35-ю строчку в чемпионской гонке U21. Его соотечественник Андрей Рублёв сохранил за собой четвёртую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 9 апреля
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 925.
2 (2). Фрэнсис Тиафо (США) — 413.
3 (3). Тейлор Фритц (США) — 396.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 395.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 364.
6 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 315.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 229.
8 (8). Марк Полманс (Австралия) — 190.
9 (9). Майкл Ммо (США) — 155.
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 140....
31 (31). Роман Сафиуллин (Россия) — 44...
35 (34). Евгений Тюрнев (Россия) — 39.
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