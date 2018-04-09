Броэди и Соррибес-Тормо выиграли турнир в Монтеррее в парном разряде

Британка Наоми Броэди и представительница Испании Сара Соррибес-Тормо стали победительницами турнира в Монтеррее (Мексика) в парном разряде. В финальном матче они в упорной борьбе обыграли американку Дезире Кравчик и мексиканку Джулиану Олмос со счётом 3:6, 6:4, [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут. Наоми и Сара 4 раза подали навылет и реализовали 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса и 2 брейка.

Броэди и Соррибес-Тормо впервые выиграли турнир WTA в парном разряде.